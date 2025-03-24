Вулин заявил, что Сербия не станет членом НАТО или ОДКБ
Сербия не будет членом НАТО или Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил вице-премьер страны Александр Вулин. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
Как отметил политик, Сербия придерживается военного нейтралитета и не намерена расширять свое участие в военных блоках.
«И будем стараться поддерживать наилучшие отношения со всеми, в первую очередь – со странами в нашем окружении. Так что Сербия не станет членом НАТО, не будет членом ОДКБ», — подчеркнул Вулин.
По словам вице-премьера, страна должна гарантировать безопасность сама себе. Это «нелегко», однако это «самый честный путь».
Ранее Вулин заявил, что Запад использует протесты студентов и оппозиции в Сербии, чтобы спровоцировать конфликт страны с Россией, напоминает Ura.ru.
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