Вулин заявил, что Сербия не станет членом НАТО или ОДКБ

Сербия не будет членом НАТО или Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил вице-премьер страны Александр Вулин. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Как отметил политик, Сербия придерживается военного нейтралитета и не намерена расширять свое участие в военных блоках.

«И будем стараться поддерживать наилучшие отношения со всеми, в первую очередь – со странами в нашем окружении. Так что Сербия не станет членом НАТО, не будет членом ОДКБ», — подчеркнул Вулин.

По словам вице-премьера, страна должна гарантировать безопасность сама себе. Это «нелегко», однако это «самый честный путь».

Ранее Вулин заявил, что Запад использует протесты студентов и оппозиции в Сербии, чтобы спровоцировать конфликт страны с Россией, напоминает Ura.ru.

