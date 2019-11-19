ВЦИОМ: Жители Иркутской области ждут нового руководителя региона
Большинство жителей Иркутской области, а именно 52%, считают, что региону нужен новый руководитель. Об этом говорят данные опроса, проведённого ВЦИОМ. Также социологи выяснили, что 60% жителей недовольны нынешним положением дел.
Также в ходе опроса выяснилось, что при оценке качества работы Сергея Левченко 36% респондентов выставили ему оценку «плохо». 17% уверены, что он выполняет её «хорошо», ещё 47% не смогли оценить работу губернатора Иркутской области.
Выяснилось, что больше всего респонденты недовольны невыполнением обещаний, отсутствием контроля в лесной отрасли и бездействием во время и после паводка.
К слову, в сентябре в Иркутске и Ангарске прошла серия пикетов за отставку губернатора Сергея Левченко.
Между тем, в начале октября НСН писала, что в пресс-службе правительства Иркутской области прокомментировали публикации в СМИ о том, что губернатор региона Сергей Левченко распорядился поднять свой оклад на 44%. Там заявили, что эта информация не соответствует действительности. В региональном правительстве сообщили, что оклады госслужащих не поднимали с 2012 года. Кроме того, зарплаты повышаются не на 44%, а только на 20%. В частности, оклад губернатора Левченко увеличат с 18 880 рублей до 27 167 рублей, сообщает RT.
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