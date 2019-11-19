ВЦИОМ: Жители Иркутской области ждут нового руководителя региона

Большинство жителей Иркутской области, а именно 52%, считают, что региону нужен новый руководитель. Об этом говорят данные опроса, проведённого ВЦИОМ. Также социологи выяснили, что 60% жителей недовольны нынешним положением дел.

Также в ходе опроса выяснилось, что при оценке качества работы Сергея Левченко 36% респондентов выставили ему оценку «плохо». 17% уверены, что он выполняет её «хорошо», ещё 47% не смогли оценить работу губернатора Иркутской области.

Выяснилось, что больше всего респонденты недовольны невыполнением обещаний, отсутствием контроля в лесной отрасли и бездействием во время и после паводка.

К слову, в сентябре в Иркутске и Ангарске прошла серия пикетов за отставку губернатора Сергея Левченко.