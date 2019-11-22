ВЦИОМ: Россияне хотят видеть новые лица в партии власти
Социологи фиксируют запрос россиян на появление новых лиц в правящей партии «Единая Россия». Как пишет ТАСС, об этом рассказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Он отметил, что существует запрос на обновление партии власти. А его главное содержание — «сделать партию ближе к людям, омолодить ее состав».
Кроме того, Федоров отметил, что россияне считают правящую партию важным инструментом политической системы. Жители РФ не хотят отказываться от нее из-за риска дестабилизации ситуации в стране.
В исследовании, проведённом ВЦИОМ, отмечается, что 66% респондентов уверены в том, что партия власти в России нужна. Кроме того, 69% опрошенных настаивают на том, что она должна нести ответственность за действия не только своих членов, но и всех госчиновников.
В конце ноября НСН писала, что ВЦИОМ в рамках закрытого социологического исследования выяснили, сколько жителей нашей страны готовы отдать свои голоса партии «Единая Россия». Как сообщает Ura.ru, опрос показал, что к такому решению потенциально готовы 60% россиян, однако при условии, что сторонники партии будут теснее взаимодействовать с населением.
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