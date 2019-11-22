ВЦИОМ: Россияне хотят видеть новые лица в партии власти

Социологи фиксируют запрос россиян на появление новых лиц в правящей партии «Единая Россия». Как пишет ТАСС, об этом рассказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Он отметил, что существует запрос на обновление партии власти. А его главное содержание — «сделать партию ближе к людям, омолодить ее состав».

Кроме того, Федоров отметил, что россияне считают правящую партию важным инструментом политической системы. Жители РФ не хотят отказываться от нее из-за риска дестабилизации ситуации в стране.