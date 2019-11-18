ВЦИОМ: Трамп безразличен большинству россиян

18 ноября 201914:11

Большинство россиян, а именно 53%, заявили о своём безразличном отношении к президенту США Дональду Трампу. Об этом говорят данные опроса, проведенного ВЦИОМ. Исследование показало, что большее остальных безразличие к главе Белого дома проявляют молодые люди. Исследование показало, что в этом признался 71% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет.

Также по 37% опрошенных среди возрастных групп 45-59 и 60+заявили, что их не интересует деятельность американского лидера и его жизнь.

Кроме того, ВЦИОМ выяснил, что большинство наших соотечественников – 85% – оценивают текущие отношения между Россией и США в негативном ключе, при этом более половины респондентов характеризуют их как напряженные.

ВЦИОМ: Каждый третий россиянин надеется на лучшее после встречи Путина и Трампа

Ранее НСН писала, что россияне ждут улучшения отношения между Москвой и Вашингтоном. Согласно опросу ВЦИОМ, проведённому в 2017 году, граждане увидели позитивные сдвиги после первой личной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает RT.

При этом россияне стали лучше относится к президенту Америки, а сам Трамп уверяет, что он самый эффективный из всех хозяев Белого дома. За 5 месяцев работ, по его мнению, он сделал больше, чем все другие.

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ФОТО: MEDIAPUNCH/REX/SHUTTERSTOCK
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