ВЦИОМ: Трамп безразличен большинству россиян

Большинство россиян, а именно 53%, заявили о своём безразличном отношении к президенту США Дональду Трампу. Об этом говорят данные опроса, проведенного ВЦИОМ. Исследование показало, что большее остальных безразличие к главе Белого дома проявляют молодые люди. Исследование показало, что в этом признался 71% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет.

Также по 37% опрошенных среди возрастных групп 45-59 и 60+заявили, что их не интересует деятельность американского лидера и его жизнь.

Кроме того, ВЦИОМ выяснил, что большинство наших соотечественников – 85% – оценивают текущие отношения между Россией и США в негативном ключе, при этом более половины респондентов характеризуют их как напряженные.