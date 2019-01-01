ВЦИОМ фиксирует рост рейтинга Владимира Путина

Рейтинг президента России Владимира Путина существенно вырос с января по май 2019 года, заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров на площадке Экспертного института социальных исследований.

По данным Федорова, при ответе об одобрении деятельности Путина положительно отвечали в январе и мае 62% и 66% соответственно. С 29% по 25% снизилось критически настроенных респондентов.