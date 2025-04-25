ВЦИОМ: Деятельность Владимира Путина одобрили 77% россиян
Президенту России Владимиру Путину доверяют 80,2% россиян, еще 77% одобряют его деятельность на посту главы государства. Об этом свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Второе место по уровню доверия занял глава правительства Михаил Мишустин. Его работу одобрили 53,3% опрошенных, а доверяют ему — 62,4%. В топ-5 политиков, которые вызывают у россиян одобрение также вошли лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава «Справедливой России» Сергей Миронов и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.
Если бы выборы состоялись в ближайшие выходные, то первое место заняла бы партия «Единая Россия» с результатом в 35,8% голосов, за ней была бы ЛДПР с 11,5% поддержки, третьими бы стала КПРФ, которая могла бы получить 9,9%. Кроме того, почти 10% россиян указали движения, которые не прошли в Госдуму.
Ранее ВЦИОМ сообщил, что 43% россиян поддержали идею выплат беременным школьницам, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru