ВЦИОМ: Деятельность Владимира Путина одобрили 77% россиян

Второе место по уровню доверия занял глава правительства Михаил Мишустин. Его работу одобрили 53,3% опрошенных, а доверяют ему — 62,4%. В топ-5 политиков, которые вызывают у россиян одобрение также вошли лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава «Справедливой России» Сергей Миронов и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Если бы выборы состоялись в ближайшие выходные, то первое место заняла бы партия «Единая Россия» с результатом в 35,8% голосов, за ней была бы ЛДПР с 11,5% поддержки, третьими бы стала КПРФ, которая могла бы получить 9,9%. Кроме того, почти 10% россиян указали движения, которые не прошли в Госдуму.

Ранее ВЦИОМ сообщил, что 43% россиян поддержали идею выплат беременным школьницам, напоминает НСН.

