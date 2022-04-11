В Минобороны заявили об уничтожении лагеря нацистов в Донбассе

Минобороны заявило об уничтожении базового лагеря нацистов террористической организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) на территории Донбасса. Об этом сообщает ТАСС.

Как утверждают в военном ведомства, лагерь нацистов находился в районе населенного пункта Новогродовка Донецкой области.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».



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ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
ТЕГИ:УкраинаДонбасс
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