В Минобороны заявили об уничтожении лагеря нацистов в Донбассе
11 апреля 202220:21
Минобороны заявило об уничтожении базового лагеря нацистов террористической организации «Правый сектор» (запрещена в РФ) на территории Донбасса. Об этом сообщает ТАСС.
Как утверждают в военном ведомства, лагерь нацистов находился в районе населенного пункта Новогродовка Донецкой области.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+11 855 / сут.
Умерли
372 тыс.+248 / сут.
Выздоровели
17,2 млн+26 755 / сут.
- В ООН прокомментировали предложение Борреля о военном решении конфликта на Украине
- Канцлер Австрии сообщил Путину о желании Зеленского начать с ним переговоры
- В ДНР анонсировали окружение стотысячной группировки украинских войск
- Семьи погибших при взрыве газа в Ступино получат по 1 млн рублей
- В Краснодарском крае ввели «желтый» уровень террористической опасности
- Глава МИД ФРГ поддержала расширение Евросоюза
- Белоруссия обвинила Польшу в обстреле погранпункта Песчатка
- Квартальнов покинул пост главного тренера ХК «Ак Барс»
- Боррель: Запрет на импорт нефти из РФ не остановит российскую армию на Украине
- Гражданина Колумбии задержали в Москве за фейки о Вооруженных силах РФ
11 апреля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru