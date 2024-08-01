ВЦИОМ: 78% россиян считают, что женщины должны участвовать в политике наравне с мужчинами

Большинство респондентов (78%) также полагают, что женщины должны участвовать в политике наравне с мужчинами. Среди особенностей, которые, по мнению россиян характерны для женщин-политиков выделяют эмпатичность (8%), рассудительность (7%) и другой взгляд (6%). К недостаткам относят эмоциональность (15%) и мягкость характера (5%).

При этом 18% выступают против, за последние восемь лет этот показатель существенно не менялся. Еще 40% заявили, что их устраивает число женщин-политиков в России, 29% хотели бы, чтобы их было больше. Только 11% заинтересованы в том, чтобы женщин в политике было меньше.

Ранее сообщалось, что около 87% россиян интересуются событиями в стране и мире, а 86% граждан изучают новости о регионе проживания, передает «Радиоточка НСН».

