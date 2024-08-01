ВЦИОМ: 78% россиян считают, что женщины должны участвовать в политике наравне с мужчинами
Около 78% россиян положительно относятся к женщинам-политикам, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Большинство респондентов (78%) также полагают, что женщины должны участвовать в политике наравне с мужчинами. Среди особенностей, которые, по мнению россиян характерны для женщин-политиков выделяют эмпатичность (8%), рассудительность (7%) и другой взгляд (6%). К недостаткам относят эмоциональность (15%) и мягкость характера (5%).
При этом 18% выступают против, за последние восемь лет этот показатель существенно не менялся. Еще 40% заявили, что их устраивает число женщин-политиков в России, 29% хотели бы, чтобы их было больше. Только 11% заинтересованы в том, чтобы женщин в политике было меньше.
Ранее сообщалось, что около 87% россиян интересуются событиями в стране и мире, а 86% граждан изучают новости о регионе проживания, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Израиль заявил о ликвидации лидера боевого крыла ХАМАС ад-Дейфа
- «Стены и пол зашевелились»: Житель Нижнего Тагила рассказал взрыве газа в жилом доме
- Матвиенко назвала условие для переговоров России с Украиной
- СМИ: Режим ЧС ввели в Нижнем Тагиле, где рухнул подъезд многоэтажки
- ВЦИОМ: 78% россиян считают, что женщины должны участвовать в политике наравне с мужчинами
- К месту обрушения многоэтажки в Нижнем Тагиле направили две аэромобильные бригады
- СМИ: Водитель сбил пенсионерку и врезался в магазин на северо-востоке Москвы
- Молдавия вышлет помощника военного атташе посольства России
- СМИ: Повторное частичное обрушение произошло в многоэтажке в Нижнем Тагиле
- Илон Маск задался вопросом, жив ли Байден
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru