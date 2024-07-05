ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину превысил 80%

Согласно опросу, уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину составляет 80,9%. Об этом свидетельствуют данные опроса, который был проведен с 24 по 30 июня Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В опросе приняли участие 1,6 тысяч совершеннолетних россиян.

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На вопрос о доверии президенту положительно ответили 80,9% респондентов (минус 0,3 п.п. за неделю). При этом уровень одобрения деятельности Путина уменьшился на 0,6 п.п. – 78,4% положительно ее оценили.

Помимо этого, деятельность правительства России одобрили 53,1% опрошенных (минус 0,3 п.п.). Работу же председателя правительства Михаила Мишустина положительно оценили 52,8% граждан.

Ранее ВЦИОМ опубликовал данные опроса, согласно которому около 87% россиян интересуются событиями в стране и мире, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
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