В Абхазии может появиться пункт базирования кораблей ВМФ России
12 января 202412:05
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru