Второй этап частичной мобилизации начался в Курской области

Второй этап объявленной в РФ частичной мобилизации начался в Курской области. Об этом заявили в администрации региона.

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Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране. Согласно указу, в рамках частичной мобилизации призыву подлежат порядка 300 тысяч человек.

Курская область находится на границе с Украиной. Регион наряду с пограничными Белгородской и Брянской областями в связи с близостью к военным действиям неоднократно попадал под обстрелы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Мобилизация
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