Второй этап частичной мобилизации начался в Курской области
Второй этап объявленной в РФ частичной мобилизации начался в Курской области. Об этом заявили в администрации региона.
Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране. Согласно указу, в рамках частичной мобилизации призыву подлежат порядка 300 тысяч человек.
Курская область находится на границе с Украиной. Регион наряду с пограничными Белгородской и Брянской областями в связи с близостью к военным действиям неоднократно попадал под обстрелы.
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