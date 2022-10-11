Второй этап частичной мобилизации начался в Курской области

НСН-Здоровье ВОЗ оценивает число инфицированных ВИЧ в мире почти в 38 млн человек По данным Федерального регистра, в РФ проживают более 800 тысяч заражённых ВИЧ – один из самых изученных вирусов на Земле Наличие ВИЧ в организме может определить только тест Единственное эффективное лечение ВИЧ – антиретровирусная терапия