Второй день выборов в Москве прошел без серьезных нарушений
Второй день голосования в Москве состоялся в спокойном режиме. В частности, речь идет об отсутствии обращений в Мосгоризбирком от Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице по поводу аннулирования урн с бюллетенями. Об этом сообщается на сайте Общественной палаты (ОП) Москвы.
Отмечается, что за ходом голосования следят 16 тысяч наблюдателей.
«Они работают на участках, а также круглосуточно следят за происходящим, находясь в видеоцентре штаба. Все сообщения о возможных нарушениях подробно проверяются», - говорится в сообщении.
В ОП напоминают, что москвичи могут воспользоваться приложением «Мобильный наблюдатель» и сообщить о нетипичных ситуациях на участках, получить консультацию юристов в режиме онлайн. По телефону кол-центра Общественного штаба наблюдатели также принимают звонки горожан.
Ранее руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов сообщил журналистам, что ни одной избирательной урны не было забраковано в ходе второго дня выборов в Государственную Думу 18 сентября в Москве.
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