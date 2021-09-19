Второй день выборов в Москве прошел без серьезных нарушений

Второй день голосования в Москве состоялся в спокойном режиме. В частности, речь идет об отсутствии обращений в Мосгоризбирком от Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице по поводу аннулирования урн с бюллетенями. Об этом сообщается на сайте Общественной палаты (ОП) Москвы.

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Отмечается, что за ходом голосования следят 16 тысяч наблюдателей.

«Они работают на участках, а также круглосуточно следят за происходящим, находясь в видеоцентре штаба. Все сообщения о возможных нарушениях подробно проверяются», - говорится в сообщении.

В ОП напоминают, что москвичи могут воспользоваться приложением «Мобильный наблюдатель» и сообщить о нетипичных ситуациях на участках, получить консультацию юристов в режиме онлайн. По телефону кол-центра Общественного штаба наблюдатели также принимают звонки горожан.

Ранее руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов сообщил журналистам, что ни одной избирательной урны не было забраковано в ходе второго дня выборов в Государственную Думу 18 сентября в Москве.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ГолосованиеНарушенияИзбиратели МосквичиМоскваВыборы
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