Второй день выборов в Москве прошел без серьезных нарушений

Отмечается, что за ходом голосования следят 16 тысяч наблюдателей.

«Они работают на участках, а также круглосуточно следят за происходящим, находясь в видеоцентре штаба. Все сообщения о возможных нарушениях подробно проверяются», - говорится в сообщении.

В ОП напоминают, что москвичи могут воспользоваться приложением «Мобильный наблюдатель» и сообщить о нетипичных ситуациях на участках, получить консультацию юристов в режиме онлайн. По телефону кол-центра Общественного штаба наблюдатели также принимают звонки горожан.

Ранее руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов сообщил журналистам, что ни одной избирательной урны не было забраковано в ходе второго дня выборов в Государственную Думу 18 сентября в Москве.

