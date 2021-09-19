Венедиктов: Второй день выборов прошел без отбраковки избирательных урн

«Мы вчера от штаба не обратились ни с одной просьбой об аннулировании урн», - заявил Венедиктов.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в РФ 17-19 сентября - в течение трех дней. В единый день голосования россияне одновременно выбирают депутатов в нижнюю палату и глав девяти субъектов РФ, а также членов 39 региональных парламентов.