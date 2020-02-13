Второй День Конституции, новый калужский губернатор, взрывной рост числа заболевших COVID
НСН о наиболее заметных событиях дня.
Президент России подтвердил, что будний день голосования за поправки в Конституцию объявят выходным.
На встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию Владимир Путин заявил, что голосование по изменениям в Основной закон должно состояться в будний день, но его решено сделать выходным. Но, предупредил глава государства, «чтобы этот выходной день не вытащили потом из каких-то праздников, из майских или новогодних». Само голосование с точки зрения организации пройдет по модели президентских выборов. Тогда «все принципы демократического проведения процедуры подобного рода будут соблюдены», - сказал Путин. Как сообщалось ранее, в качестве основной даты, на которую может быть назначено голосование по поправкам в Конституцию, рассматривается 22 апреля.
Владимир Путин принял отставку Анатолия Артамонова с поста главы Калужской области.
Врио калужского губернатора назначен Владислав Шапша, занимавший пост главы администрации Обнинска. Ушедший по собственному желанию в отставку после двадцати лет работы калужским губернатором Анатолий Артамонов относится к тем руководителям регионов, к которым сколько-нибудь значимых претензий нет. Срок его полномочий истекал в наступившем году, и уже довольно давно было известно, что вновь выдвигаться в губернаторы он не будет. Назначенный руководить регионом до сентябрьских выборов 48-летний Владислав Шапша родился в Обнинске и там же окончил институт атомной энергетики, а затем и Государственный университет управления. В 2006 году стал управляющим делами главы администрации Обнинска, затем – заместителем главы города, а в сентябре 2015 года возглавил администрацию Обнинска.
Самый большой прирост летальных случаев за все время вспышки китайского коронавируса зафиксирован в провинции Хубэй: всего за один день врачи констатировали смерть 242 человек.
Количество зараженных тоже выросло: за день в Хубэе было зарегистрировано около 15 тысяч новых случаев, тогда как ранее этот показатель не превышал 2 тысяч в день. Китайские власти объясняют такой взрывной рост показателей пересмотром диагнозов многих пациентов в соответствии с новыми стандартами классификации. После этого инфицированными признали некоторых граждан, у которых ранее коронавирус только подозревали. По последним данным китайских властей, от вспышки заболевания пневмонией, вызванной вирусом COVID-2019, как его именует Всемирная организация здравоохранения, умерли 1369 человек, заражены коронавирусом более 60 тысяч. Вместе с тем, число выздоровевших превысило отметку в 6 тысяч.
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