Второй День Конституции, новый калужский губернатор, взрывной рост числа заболевших COVID

Врио калужского губернатора назначен Владислав Шапша, занимавший пост главы администрации Обнинска. Ушедший по собственному желанию в отставку после двадцати лет работы калужским губернатором Анатолий Артамонов относится к тем руководителям регионов, к которым сколько-нибудь значимых претензий нет. Срок его полномочий истекал в наступившем году, и уже довольно давно было известно, что вновь выдвигаться в губернаторы он не будет. Назначенный руководить регионом до сентябрьских выборов 48-летний Владислав Шапша родился в Обнинске и там же окончил институт атомной энергетики, а затем и Государственный университет управления. В 2006 году стал управляющим делами главы администрации Обнинска, затем – заместителем главы города, а в сентябре 2015 года возглавил администрацию Обнинска.





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