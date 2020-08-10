В Минске ранена журналистка при разгоне протестов

Журналистка белорусского интернет-издания «Наша Нiва» была ранена в ходе разгонов протестов в Минске. Об этом сообщается в телеграм-канале издания.

Тихановская отказалась от акций протеста

Отмечается, что у девушки ранена нога, ее увезли в машине скорой помощи.

Инцидент произошел на Кальварийской улице. Стрельба была открыта людьми в форме цвета хаки, пишет издание. Также против протестующих применили газ.

В Белоруссии проходят акции протеста после объявления ЦИК предварительных результатов президентских выборов. Согласно информации комиссии, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская — 10,09%.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ПротестыБелоруссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры