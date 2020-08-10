В Минске ранена журналистка при разгоне протестов

Отмечается, что у девушки ранена нога, ее увезли в машине скорой помощи.

Инцидент произошел на Кальварийской улице. Стрельба была открыта людьми в форме цвета хаки, пишет издание. Также против протестующих применили газ.

В Белоруссии проходят акции протеста после объявления ЦИК предварительных результатов президентских выборов. Согласно информации комиссии, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а Светлана Тихановская — 10,09%.



