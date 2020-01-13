Вторая делегация Ливии приехала в Москву на переговоры

Делегация так называемого правительства национального согласия Ливии, которую возглавляет Фаиз Сарадж приехала в российскую столицу, чтобы принять участие во встрече с фельдмаршалом, командующим Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство ПНС, передает РИА Новости.

Ранее министерство иностранных дел России подтвердило предстоящие переговоры Сараджа и Хафтара в Москве. О большой вероятности такой встречи заявил также руководитель контактной группы по ливийскому урегулированию Лев Деньгов. Фельдмаршал уже находится в Москве.

В переговорах также примут участие делегация Турции и председатель парламента Ливии Агил Салех, который заседает на востоке страны. Как отмечает Ura.ru, представителей ливийских сторон также примет руководство РФ. Возможность переговоров по урегулированию в Ливии появилась после того как 12 января ПНС и ЛНА договорились о перемирии.

После свержения и убийства лидера Великой Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии Муаммар Каддафи в 2011 году страна фактически перестала существовать как единое государство.

