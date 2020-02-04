ВТО частично поддержала Украину в споре с РФ по ж/д технике

Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала украинскую апелляцию по спору с РФ об импорте железнодорожной техники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

По данным агентства, апелляционный орган ВТО удовлетворил два пункта Украины. В МЭР России сообщили, что удовлетворены этим решением, подчеркнув, что в организации тем не менее согласились с отсутствием нарушений со стороны РФ при импорте украинского железнодорожного оборудования.

Иск против РФ Украина подала в октябре 2015 года, заявив, что Россия намеренно ограничивает поставки вагонов и другой ж/д украинской техники. В РФ отрицали причастность органов власти к снижению поставок из Украины.

В июле 2018 года третейская группа поддержала РФ в данном иске, в августе 2018 года Украина подала апелляцию.







