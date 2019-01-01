Политика

ВСУ сорвали перемирие обстрелом села в Донбассе

21 июля16:15

Украинские военные нарушили условия перемирия, начавшегося в полночь, обстреляв село Новая Таврия на юге ДНР. Таким образом, были нарушены договоренности о прекращении огня на Донбассе, достигнутые в ходе заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 17 июля, сообщает «Интерфакс».

В свою очередь, Народная милиция ДНР соблюдает перемирие и продолжает контролировать линию соприкосновения, информирует РИА «Новости».

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В то же время, Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) отмечает отсутствие огня со стороны подразделений Вооруженных сил Украины после достигнутых договоренностей о прекращении огня.

Ранее украинский политолог Олег Соскин в эфире НСН пояснил, как связаны эзотерика, новый начальник генштаба ВСУ Украины и горячий конфликт военных ВСУ и «Азова».

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ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
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