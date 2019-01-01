ВСУ сорвали перемирие обстрелом села в Донбассе

Украинские военные нарушили условия перемирия, начавшегося в полночь, обстреляв село Новая Таврия на юге ДНР. Таким образом, были нарушены договоренности о прекращении огня на Донбассе, достигнутые в ходе заседания Трехсторонней контактной группы в Минске 17 июля, сообщает «Интерфакс».

В свою очередь, Народная милиция ДНР соблюдает перемирие и продолжает контролировать линию соприкосновения, информирует РИА «Новости».