«Москвич» показал лучший результат с начала продаж

Ранее сообщалось, что по итогам четырех месяцев 2023 года в России было продано 587 новых электромобилей отечественных марок, что составляет 23,7% от общего количества проданных электрокаров. Об этом сообщили эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК».

Отечественные электромобили «Москвич 3е» будут востребованы среди каршеринговых компаний и служб такси, в ближайшее время «Москвич» будет продавать электрокары тысячами. Об этом «Радиоточке НСН» ранее заявил генеральный директор «Тесла-клуб» Алексей Еремчук.

