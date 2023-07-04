«Москвич» показал лучший результат с начала продаж

Завод «Москвич» показал лучший результат с начала продаж, реализовав в июне 1,5 тысячи автомобилей, сообщили в пресс-службе автозавода.

Из реализованных в июне автомобилей почти 1,25 тысяч машин уже поставлены на учет. При этом общие продажи кроссоверов составили 4 тысячи машин с момента выхода на рынок.

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Ранее сообщалось, что по итогам четырех месяцев 2023 года в России было продано 587 новых электромобилей отечественных марок, что составляет 23,7% от общего количества проданных электрокаров. Об этом сообщили эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК».

Отечественные электромобили «Москвич 3е» будут востребованы среди каршеринговых компаний и служб такси, в ближайшее время «Москвич» будет продавать электрокары тысячами. Об этом «Радиоточке НСН» ранее заявил генеральный директор «Тесла-клуб» Алексей Еремчук.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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