Вступили в силу санкции США против госдолга России

Документ запрещает финансовым учреждениям США покупать облигации напрямую у Центробанка и Минфина, однако на вторичном рынке финансовые сделки до сих пор доступны, пишет RT.

В Минфине заявили, что с 14 июня ведомство будет выпускать только новые серии ОФЗ. Доразмещение старых выпусков гособлигаций прекратится, чтобы сократить риски вынужденных продаж со стороны иностранных инвесторов, сообщило URA.RU.

