СМИ: Санкции Евросоюза против Белоруссии коснутся 71 гражданина и 7 организаций
Новые санкции Евросоюза в отношении Белоруссии будут включать запрет на въезд и заморозку активов для 71 гражданина республики и семи организаций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники в европейских институтах.
По данным агентства, под ограничения попадут судья и прокуроры, работавшие по делам участников несанкционированных протестов 2020 года, члены парламента и правительства Белоруссии, представители силовых структур.
При этом в ЕС пока не определили список секторов, в отношении которых будут введены экономические санкции. Однако ранее главы институтов сообщества заявляли, что намерены ввести ограничения для государственных компаний, являющихся «источниками финансирования режима в Минске».
Ожидается, что главы государств и правительств ЕС обсудят вопрос о введении секторальных экономических санкций на саммите в Брюсселе 24-25 июня.
Пакет санкций Евросоюза в отношении Белоруссии станет четвертым по счету: ранее Брюссель на фоне массовых протестов после президентских выборов в августе 2020 года ввел ограничения против ряда белорусских официальных лиц и юрлиц, связанных с властями. Новые рестрикции в отношении Белоруссии связаны с инцидентом с самолетом Ryanair, 23 мая совершившим экстренную посадку в Минске.
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