Вступил в силу приговор экс-главе «Открытой России»* Андрею Пивоварову

В сообщении говорится, что судебная коллегия не нашла оснований для изменения приговора, поэтому он был оставлен без изменений, а апелляционная жалоба – без удовлетворения.

«Приговор вступил в законную силу», - добавили в суде.

Ранее Ленинский районный суд Краснодара признал Пивоварова виновным по уголовному делу о деятельности нежелательной организации и приговорил его к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает RT.

Также экс-главе «Открытой России» назначили один год ограничения свободы и запретили в течение восьми лет заниматься общественной деятельностью и пользоваться интернетом.

