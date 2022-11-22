Вступил в силу приговор экс-главе «Открытой России»* Андрею Пивоварову

Краснодарский краевой суд признал законным приговор экс-главе «Открытой России» (признанная нежелательной и прекратившая свою деятельность в России организация) Андрею Пивоварову, сообщает объединённая пресс-служба судов Кубани.

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В сообщении говорится, что судебная коллегия не нашла оснований для изменения приговора, поэтому он был оставлен без изменений, а апелляционная жалоба – без удовлетворения.

«Приговор вступил в законную силу», - добавили в суде.

Ранее Ленинский районный суд Краснодара признал Пивоварова виновным по уголовному делу о деятельности нежелательной организации и приговорил его к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает RT.

Также экс-главе «Открытой России» назначили один год ограничения свободы и запретили в течение восьми лет заниматься общественной деятельностью и пользоваться интернетом.

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Фото: Соцсети/aspivovarov/
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