Турция предложит продлить действие «зерновой сделки» на год
Турция предложит продлить действие «продуктовой сделки» на год, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар, передает CNN Turk.
Договор сделки истекает 19 ноября.
Анкара договорилась с Москвой поставлять зерно в нуждающиеся страны бесплатно. Об этом ранее заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
До этого президент России Владимир Путин заявил, что Украина использовала гуманитарный коридор для ударов по Черноморскому флоту в акватории Севастопольской бухты, Россия приостанавливала участие в «зерновой сделке».
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возобновление участия России в данной инициативе ещё не означает, что она продлена, эту тему ещё предстоит обсудить, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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