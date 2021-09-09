Встреча Путина и Лукашенко в Москве завершилась

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Москве завершилась, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

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Переговоры сторон продлились более 3 часов. Путин, в частности, назвал переговоры конструктивными. По его словам, на встрече были согласованы 28 союзных программ РФ и Белоруссии.

Президент РФ также отметил, что в ходе диалога обсуждалось формирование единого оборонного пространства двух государств и цена на газ для Белоруссии, которую решено оставить на уровне текущего года.

Лукашенко, в свою очередь, заявил, что разговор с Путиным был «предельно честным».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Владимир ПутинАлександр Лукашенко
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