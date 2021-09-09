Встреча Путина и Лукашенко в Москве завершилась
Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Москве завершилась, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Переговоры сторон продлились более 3 часов. Путин, в частности, назвал переговоры конструктивными. По его словам, на встрече были согласованы 28 союзных программ РФ и Белоруссии.
Президент РФ также отметил, что в ходе диалога обсуждалось формирование единого оборонного пространства двух государств и цена на газ для Белоруссии, которую решено оставить на уровне текущего года.
Лукашенко, в свою очередь, заявил, что разговор с Путиным был «предельно честным».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru