Встреча Путина и Лукашенко в Москве завершилась

Переговоры сторон продлились более 3 часов. Путин, в частности, назвал переговоры конструктивными. По его словам, на встрече были согласованы 28 союзных программ РФ и Белоруссии.

Президент РФ также отметил, что в ходе диалога обсуждалось формирование единого оборонного пространства двух государств и цена на газ для Белоруссии, которую решено оставить на уровне текущего года.

Лукашенко, в свою очередь, заявил, что разговор с Путиным был «предельно честным».