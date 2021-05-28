Встреча Путина и Лукашенко началась в Сочи
28 мая 202118:04
Переговоры президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко стартовали в Сочи, передает РБК.
Лидеры двух стран планируют обсудить дальнейшие шаги и работу по развитию интеграции на площадке Союзного государства и обменяться мнениями по вопросам международной повестки.
Встреча Путина и Лукашенко в России стала третьей в нынешнем году: в феврале российский лидер уже встречался с белорусским коллегой в Сочи, а в апреле — в Москве.
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28 мая 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru