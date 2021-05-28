Встреча Путина и Лукашенко началась в Сочи

Переговоры президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко стартовали в Сочи, передает РБК.

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Лидеры двух стран планируют обсудить дальнейшие шаги и работу по развитию интеграции на площадке Союзного государства и обменяться мнениями по вопросам международной повестки.

Встреча Путина и Лукашенко в России стала третьей в нынешнем году: в феврале российский лидер уже встречался с белорусским коллегой в Сочи, а в апреле — в Москве.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ПереговорыСочиАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
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