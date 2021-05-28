Лукашенко: На встрече с Путиным обсудим восстановление авиасообщения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует договориться о возобновлении авиасообщения с главой России Владимиром Путиным, сообщило РИА Новости.

В Кремле подтвердили, что встреча Путина и Байдена состоится в Женеве 16 июня

Лукашенко отметил, что отсутствие авиасообщения никак не скажется на уменьшении количества заболевших коронавирусом. Президент Белоруссии посчитал, что от авиаперелетов ситуация не станет хуже или лучше. Он добавил, что эпидемиологическая обстановка в России и Белоруссии примерно одинаковая.

Встреча между Путиным и Лукашенко пройдет 28 мая в Сочи. Главы государств обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей. Ранее стало известно, что встреча между Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом пройдет 16 июня в Женеве, пишет RT.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:РоссияБелоруссияВладимир ПутинАлександр Лукашенко
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