Лукашенко: На встрече с Путиным обсудим восстановление авиасообщения

Лукашенко отметил, что отсутствие авиасообщения никак не скажется на уменьшении количества заболевших коронавирусом. Президент Белоруссии посчитал, что от авиаперелетов ситуация не станет хуже или лучше. Он добавил, что эпидемиологическая обстановка в России и Белоруссии примерно одинаковая.

Встреча между Путиным и Лукашенко пройдет 28 мая в Сочи. Главы государств обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей. Ранее стало известно, что встреча между Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом пройдет 16 июня в Женеве, пишет RT.

