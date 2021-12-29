Встреча Путина и Лукашенко началась в Петербурге
Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко началась в Санкт-Петербурге, сообщает агентство Sputnik Беларусь.
В сообщении говорится, что переговоры глав государств проходит в Константиновском дворце в Стрельне.
Ранее белорусский лидер прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече лидеров стран СНГ, а также для встречи с главой России, сообщает RT.
В пресс-службе Лукашенко отметили, что глава Белоруссии намерен обсудить с Путиным актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества.
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