Встреча Путина и Лукашенко началась в Петербурге

В сообщении говорится, что переговоры глав государств проходит в Константиновском дворце в Стрельне.

Ранее белорусский лидер прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече лидеров стран СНГ, а также для встречи с главой России, сообщает RT.

В пресс-службе Лукашенко отметили, что глава Белоруссии намерен обсудить с Путиным актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества.

