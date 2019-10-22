Встреча Путина и Эрдогана в Сочи завершилась

Встреча длилась более шести часов и проходила в резиденции Путина "Бочаров ручей". Обе стороны выразили уверенность, что встреча поможет обудить все сложные вопросы, которые существуют в настоящий момент, и обеспечить мир. Ранее со слов пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова стало известно, что на этих переговорах целью России было обсуждение положения дел на северо-востоке Сирии, а также сопоставление планов Турции с общими планами по политическому урегулированию в регионе.

В понедельник помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что это уже восьмая личная встреча глав двух государств.



