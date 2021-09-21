Встреча Путина и Эрдогана ожидается 29 сентября
21 сентября 202116:47
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана ожидаются 29 сентября, сообщает канцелярия турецкого президента.
В сообщении говорится, что турецкий лидер планирует однодневный визит в Россию, в ходе которого встретится со своим российским коллегой в Сочи.
Ранее в МИД Турции заявили, что прошедшие 17-19 сентября 2021 года выборы в Госдуму в Крыму не имеют для Анкары юридической силы.
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21 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru