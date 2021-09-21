Встреча Путина и Эрдогана ожидается 29 сентября

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана ожидаются 29 сентября, сообщает канцелярия турецкого президента.

В сообщении говорится, что турецкий лидер планирует однодневный визит в Россию, в ходе которого встретится со своим российским коллегой в Сочи.

Ранее в МИД Турции заявили, что прошедшие 17-19 сентября 2021 года выборы в Госдуму в Крыму не имеют для Анкары юридической силы.

