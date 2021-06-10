Встреча Путина и Байдена пройдет на вилле Ла Гранж в Женеве

Встреча президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена пройдет 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве, сообщил МИД Швейцарии в Twitter.

Ранее 8 июня в Женеве началась активная подготовка к саммиту двух президентов, сообщил РЕН ТВ. В парке Ла Гранж произвели уборку, а территорию закрыли для посетителей. На время встречи ограничат доступ к воздушному пространству над Женевой.

Псаки оценила предстоящую встречу Байдена и Путина

Пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки заявила, что президент Соединенных Штатов будет прямолинеен с Путиным. Она отметила, что Россия и США близки к налаживанию стабильных и предсказуемых отношений.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ЖеневаВстречаДжо БайденВладимир Путин
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