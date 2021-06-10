Встреча Путина и Байдена пройдет на вилле Ла Гранж в Женеве
Встреча президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена пройдет 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве, сообщил МИД Швейцарии в Twitter.
The iconic Villa La Grange will host Presidents Biden 🇺🇸 and Putin 🇷🇺 on June 16. Switzerland thanks the two countries for the trust expressed by choosing #Geneva@POTUS @KremlinRussia_E pic.twitter.com/Q8vag8hhhL— Swiss MFA (@SwissMFA) June 10, 2021
Ранее 8 июня в Женеве началась активная подготовка к саммиту двух президентов, сообщил РЕН ТВ. В парке Ла Гранж произвели уборку, а территорию закрыли для посетителей. На время встречи ограничат доступ к воздушному пространству над Женевой.
Пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки заявила, что президент Соединенных Штатов будет прямолинеен с Путиным. Она отметила, что Россия и США близки к налаживанию стабильных и предсказуемых отношений.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,2 млн+10 407 / сут.
Умерли
125 тыс.+399 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+9 814 / сут.
- Встреча Путина и Байдена пройдет на вилле Ла Гранж в Женеве
- Число погибших в трагедии под Таганрогом увеличилось до 12
- Москвичам рассказали о дожде в столице 10 июня
- Стало известно отношение европейцев к российским вакцинам
- Шесть человек погибли, 15 пострадали в ДТП с автобусом на Урале
- В Совфеде предложили запретить крупным ретейлерам работать по ночам и в выходные
- «Мэр-сутенер». В Раде рассказали, кого в Вашингтоне видят будущим президентом Украины
- Бали откроется для россиян в августе
- Экономисты заявили, что 500 миллиардеров владеют 40% бизнеса в России
- Псаки оценила предстоящую встречу Байдена и Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru