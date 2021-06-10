Псаки оценила предстоящую встречу Байдена и Путина

Она отметила, что Байден никогда не сдерживал себя в высказываниях по поводу России, если его не устраивало поведение страны, пишет РЕН ТВ. Пресс-секретарь добавила, что Байден будет прямолинеен и на этой встрече.

По словам Псаки, тактика президента Соединенных Штатов направлена на защиту интересов американцев, рассказала Газета.ру. Пресс-секретарь подчеркнула, что сейчас Россия и США движутся в сторону стабильных и предсказуемых отношений, сообщил ТК «360».

