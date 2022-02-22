Встреча Путина и Алиева продлилась около четырех часов

По итогам встречи Алиев и Путин подписали декларацию о союзническом взаимодействии.

Как отметил Путин в начале беседы, во время переговоров будут подниматься темы Нагорного Карабаха, ситуации вокруг Украины, ЛНР и ДНР. Также лидеры обсуждали дальнейшее развитие двухсторонних отношений Азербайджана и России.

Переговоры Путина и Алиева прошли в условиях антиковидных ограничений. Главы государств сидели по разные стороны большого овального стола.

