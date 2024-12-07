Встреча Макрона, Трампа и Зеленского в Елисейском дворце продлилась около 20 минут
Встреча президента Франции Эммануэля Макрона, избранного президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского в Елисейском дворце завершилась спустя 20 минут после ее начала, сообщил телеканал BFMTV.
Отмечается, что по окончании встречи не было сделано никаких итоговых заявлений.
Сам Зеленский назвал встречу хорошей и продуктивной.
Тем временем в Париже началась церемония открытия Нотр-Дам де Пари после реконструкции. На церемонию прибыли президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, британский принц Уильям, предприниматель Илон Маск и другие, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru