Трамп примет участие в церемонии открытия собора Парижской Богоматери после реставрации

Трамп примет участие в церемонии открытия Собора Парижской Богоматери, который восстанавливали в течение нескольких лет из-за пожара в 2019 году.



Приветствуя Трампа, французский президент отметил, что избранный американский лидер был президентом, когда в Нотр-Даме произошел пожар.



Трамп ответил, что для него является большой честью присутствовать на церемонии.

«Мы отлично провели время, добились большого успеха, обсудили вопросы защиты и нападения. Кажется, мир сходит с ума, это мы также обсудим», — сказал Трамп.

Джо Байден не будет присутствовать на мероприятии в Париже. Трамп же совершает свой первый зарубежный визит после победы на выборах. Перед церемонией открытия собора планируется встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Известно, что во время встречи будет обсуждаться урегулирование конфликта в Украине.

Католический храм был закрыт на реставрацию после пожара в апреле 2019-го, спустя более пяти лет работы завершились, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В соборе в том числе восстановили обрушившийся во время ЧП 96-метровый шпиль, отстроили заново неф и каркас, обновили интерьер. Кроме того, здание оснастили системой пожаротушения.

