Встреча Байдена и Си Цзиньпина завершилась в Индонезии
Двусторонняя встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена завершилась на полях саммита «Большой двадцатки» в Индонезии, сообщает Центральное телевидение Китая.
Сообщается, что переговоры лидеров продолжались более трёх часов.
Отмечается, что для Джо Байдена это первая очная встреча с Си Цзиньпинем после того, как он занял пост президента США.
Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китаю и США следует усиливать взаимодействие, способствуя повышению устойчивости и определённости в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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