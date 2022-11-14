Встреча Байдена и Си Цзиньпина завершилась в Индонезии

Двусторонняя встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена завершилась на полях саммита «Большой двадцатки» в Индонезии, сообщает Центральное телевидение Китая.

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Сообщается, что переговоры лидеров продолжались более трёх часов.

Отмечается, что для Джо Байдена это первая очная встреча с Си Цзиньпинем после того, как он занял пост президента США.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китаю и США следует усиливать взаимодействие, способствуя повышению устойчивости и определённости в мире, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыКитайСШАСи ЦзиньпинДжо Байден
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