«Всплеск эмоций»: Путин оценил ситуацию вокруг Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин назвал происходящее вокруг Белоруссии «очередным витком» и «всплеском эмоций», передает ТАСС.
В пятницу в Сочи проходит встреча Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Планировалось, что главы государств обсудят дальнейшие шаги и работу по развитию интеграции на площадке Союзного государства и обменяются мнениями по вопросам международной повестки.
Путин поблагодарил Лукашенко за приезд, о котором «договаривались еще до очередного витка». В свою очередь, Лукашенко оценил ситуацию как «всплеск эмоций», Путин поддержал его слова.
Как отметил российский лидер, после вынужденной посадки самолета президента Боливии Эво Моралеса в 2013 году Запад не реагировал так резко, как на инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair 23 мая в Минске.
«Самолет президента Боливии в свое время посадили. Президента вывели из самолета - и ничего, тишина», - сказал Путин.
«Совершенно верно», - отметил Лукашенко.
Лайнер Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о бомбе на борту. Взрывного устройства в самолете не обнаружили. После посадки воздушного судна были задержаны сооснователь признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его спутница, россиянка София Сапега. По словам Лукашенко, он действовал законно и защищал людей в соответствии с международными правилами.
Евросоюз принял решение запретить полеты самолетов Белоруссии в воздушном пространстве сообщества, а также ввести дополнительные экономические санкции в отношении республики. Ряд европейских стран временно прервали авиасообщение с Белоруссией. США также планируют ввести новые ограничения против государства.
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