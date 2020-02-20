Всероссийское голосование по изменениям в Конституции пройдет до 1 мая
Общероссийское голосование по поправкам в Конституции пройдет до майских праздников. Как пишет ТАСС, об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Он отметил, что пока есть понимание того, «что это будет выходной. И, скорее всего, понятно, что это будет до майских праздников».
Ранее сообщалось, что точную дату голосования по изменениям в основном законе определят до обсуждения законопроекта по поправкам во втором чтении. Предварительно проведение заседания назначили на 10 марта.
Напомним, впервые вопрос об изменениях в основном законе президент России Владимир Путин поднял во время послания Федеральному собранию 15 января. С тех пор была создана рабочая группа, которая принимала предложения по поправкам в Конституцию. Инициативы по изменениям в основном законе принимаются до 2 марта.
Между тем, подготовка и организация общероссийского голосования о внесении изменений в Конституцию РФ поручена Центризбиркому. Соответствующее распоряжение подписал Владимир Путин. Правительство должно обеспечить ЦИК необходимыми средствами из федерального бюджета. В документе отмечается, что их объём не может быть меньше суммы, выделенной на проведение президентских выборов 2018 года.
Ранее НСН писала, что поправки в Конституцию РФ, а также корректное исполнение федеральных законов – это дополняющие друг друга факторы, которые могли бы улучшить жизнь россиян. Такую точку зрения высказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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