«Всенародный лидер, патриот номер один в мире»: Кадыров поздравил Путина с 70-летием
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил российского лидера Владимира Путина с 70-летием, отметив его ключевую роль в судьбе чеченского народа. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Кадыров назвал Путина «всенародным лидером, одним из самых влиятельных и выдающихся личностей современности, патриотом номер один в мире».
«В судьбе чеченского народа Президент России Владимир Путин сыграл ключевую роль. В самые тяжелые для региона времена он решительно поддержал курс нашего Первого Президента, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, спас республику, поднял из руин, а вместе с тем и всю Россию от тотального насилия со стороны международного терроризма и бандитизма», — подчеркнул Кадыров, добавив, что именно российский лидер совместно с Кадыровым-старшим обеспечил чеченский народ «правом самому выбрать свое будущее».
Глава Чечни указал, что Путин возглавил страну в глубоком экономическом и политическом кризисе, однако смог «в кратчайшие сроки решить основные проблемы государства и превратить Россию в одну из самых сильных мировых держав».
«Сегодня оспорить этот очевидный и непреложный факт не может ни коллективный Запад, ни Европа, ни тем более Украина. И так будет всегда!» — добавил Кадыров.
Владимир Путин 7 октября отмечает свой 70-летний юбилей, пишет Ura.ru. Как сообщили в Кремле, у главы государства запланирован ряд мероприятий в его родном Санкт-Петербурге, отмечает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,1 млн+23 045 / сут.
Умерли
388 тыс.+108 / сут.
Выздоровели
20,3 млн+41 536 / сут.
- Лавров: Запад злоупотребляет природоохранными лозунгами
- Китай призвал СПЧ ООН обратить внимание на нарушение прав человека на Западе
- «Всенародный лидер, патриот номер один в мире»: Кадыров поздравил Путина с 70-летием
- ВСУ расстреляли 16 мирных жителей на севере Херсонской области
- Евросоюз заполнил газовые хранилища более чем на 90 процентов
- В ЕС назвали способ разморозить зависшие из-за санкций активы россиян
- Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 16 октября
- В Курской области продлили «желтый» уровень террористической опасности до 22 октября
- Япония ввела санкции против родственников Медведева, Кадырова и Шойгу
- СМИ: США ожидают катастрофические последствия при вступлении Украины в НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru