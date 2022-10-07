«Всенародный лидер, патриот номер один в мире»: Кадыров поздравил Путина с 70-летием

Кадыров назвал Путина «всенародным лидером, одним из самых влиятельных и выдающихся личностей современности, патриотом номер один в мире».

«В судьбе чеченского народа Президент России Владимир Путин сыграл ключевую роль. В самые тяжелые для региона времена он решительно поддержал курс нашего Первого Президента, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, спас республику, поднял из руин, а вместе с тем и всю Россию от тотального насилия со стороны международного терроризма и бандитизма», — подчеркнул Кадыров, добавив, что именно российский лидер совместно с Кадыровым-старшим обеспечил чеченский народ «правом самому выбрать свое будущее».

Глава Чечни указал, что Путин возглавил страну в глубоком экономическом и политическом кризисе, однако смог «в кратчайшие сроки решить основные проблемы государства и превратить Россию в одну из самых сильных мировых держав».

«Сегодня оспорить этот очевидный и непреложный факт не может ни коллективный Запад, ни Европа, ни тем более Украина. И так будет всегда!» — добавил Кадыров.

Владимир Путин 7 октября отмечает свой 70-летний юбилей, пишет Ura.ru. Как сообщили в Кремле, у главы государства запланирован ряд мероприятий в его родном Санкт-Петербурге, отмечает «Свободная пресса».

