Ким Чен Ын поздравил Путина с юбилеем
Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, подчеркнув заслуги главы государства в «строительстве сильной России». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По данным ЦТАК, северокорейский лидер указал, что Путин «энергичной деятельностью добивался примечательных успехов в достижении грандиозной стратегической цели построения сильной России». Кроме того, как отметил Ким Чен Ын, президент РФ «пользуется уважением и поддержкой широких масс».
Также лидер КНДР выразил надежду, что сотрудничество Северной Кореи и России, как и дружба между лидерами стран, продолжит развиваться, пишет РИА ФАН.
Владимир Путин 7 октября отмечает свой 70-летний юбилей. Как сообщали в Кремле, российский лидер в этот день будет заниматься рабочими вопросами, отмечает Ura.ru.
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