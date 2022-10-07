Ким Чен Ын поздравил Путина с юбилеем

По данным ЦТАК, северокорейский лидер указал, что Путин «энергичной деятельностью добивался примечательных успехов в достижении грандиозной стратегической цели построения сильной России». Кроме того, как отметил Ким Чен Ын, президент РФ «пользуется уважением и поддержкой широких масс».

Также лидер КНДР выразил надежду, что сотрудничество Северной Кореи и России, как и дружба между лидерами стран, продолжит развиваться, пишет РИА ФАН.

Владимир Путин 7 октября отмечает свой 70-летний юбилей. Как сообщали в Кремле, российский лидер в этот день будет заниматься рабочими вопросами, отмечает Ura.ru.

