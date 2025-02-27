Песков заявил, что у России и США широкое поле для сотрудничества
Поле для сотрудничества России и США широкое, однако предметных разговоров у сторон пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля ответил на вопрос о возможном сотрудничестве РФ и США в освоении ресурсов в Арктике. По его словам, российские и американские компании заинтересованы в совместной работе.
«Но предметно пока никаких разговоров на этот счет нет», - указал Песков.
Вместе с тем пресс-секретарь призвал набраться терпения.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что конкретики по встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru