Песков заявил, что у России и США широкое поле для сотрудничества

Поле для сотрудничества России и США широкое, однако предметных разговоров у сторон пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля ответил на вопрос о возможном сотрудничестве РФ и США в освоении ресурсов в Арктике. По его словам, российские и американские компании заинтересованы в совместной работе.

«Но предметно пока никаких разговоров на этот счет нет», - указал Песков.

Вместе с тем пресс-секретарь призвал набраться терпения.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что конкретики по встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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