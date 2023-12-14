Всех участников пресс-конференции Путина продезинфицируют

Перед проходом через нее, необходимо обработать руки санитайзером и замерить температуру тела. При самом проходе через рамку происходит дезинфицирующая обработка.

«Это некий барьер, который предупреждает распространение вирусных инфекций, включая COVID 19», - рассказал разработчик системы Александр Моськин.

Он утверждает, что система эффективна и безопасна для здоровья.

Зал, где состоится прямая линия и большая пресс-конференция с президентом РФ Владимиром Путиным, вмещает не менее шестисот человек. Ожидается, что Путин ответит на вопросы россиян и журналистов в прямом эфире. Начало мероприятия запланировано на 12.00 мск.



