Всех участников пресс-конференции Путина продезинфицируют

Рамки замера температуры и обработки рук установили на входе в Гостиный двор в Москве, где в четверг пройдут «Итоги года с Владимиром Путиным».

Кроме традиционных рамок металлоискателей на входе установили комплекс дезинфекции на основе ионов серебра, сообщает РИА Новости.

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Перед проходом через нее, необходимо обработать руки санитайзером и замерить температуру тела. При самом проходе через рамку происходит дезинфицирующая обработка.

«Это некий барьер, который предупреждает распространение вирусных инфекций, включая COVID 19», - рассказал разработчик системы Александр Моськин.

Он утверждает, что система эффективна и безопасна для здоровья.

Зал, где состоится прямая линия и большая пресс-конференция с президентом РФ Владимиром Путиным, вмещает не менее шестисот человек. Ожидается, что Путин ответит на вопросы россиян и журналистов в прямом эфире. Начало мероприятия запланировано на 12.00 мск.


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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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