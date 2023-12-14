Всех участников пресс-конференции Путина продезинфицируют
Рамки замера температуры и обработки рук установили на входе в Гостиный двор в Москве, где в четверг пройдут «Итоги года с Владимиром Путиным».
Кроме традиционных рамок металлоискателей на входе установили комплекс дезинфекции на основе ионов серебра, сообщает РИА Новости.
Перед проходом через нее, необходимо обработать руки санитайзером и замерить температуру тела. При самом проходе через рамку происходит дезинфицирующая обработка.
«Это некий барьер, который предупреждает распространение вирусных инфекций, включая COVID 19», - рассказал разработчик системы Александр Моськин.
Он утверждает, что система эффективна и безопасна для здоровья.
Зал, где состоится прямая линия и большая пресс-конференция с президентом РФ Владимиром Путиным, вмещает не менее шестисот человек. Ожидается, что Путин ответит на вопросы россиян и журналистов в прямом эфире. Начало мероприятия запланировано на 12.00 мск.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru