«Экономика и СВО»: Страна готовится подвести «Итоги года» с Владимиром Путиным

Уже сегодня, 14 декабря, страна подведет «Итоги года с Владимиром Путиным». В 12:00 по московскому времени стартует совмещенный формат - «Прямая линия» и «Большая пресс-конференция».

В Гостином дворе президент ответит на вопросы от граждан и журналистов. Организаторы сообщили, что Путину поступило уже больше двух миллионов вопросов. Российские федеральные телеканалы закладывают на «Итоги года с Владимиром Путиным» около трех часов эфирного времени.

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Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскрыл некоторые организационные моменты мероприятия. Он отметил, что представители прессы и граждане будут задавать вопросы главе государства поочередно.

Так, модераторы будут отвечать за ту часть, которая касается прямой линии, то есть вопросов граждан. Помогать президенту в этом смысле будут ведущая «Первого канала» Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин.