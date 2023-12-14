«Экономика и СВО»: Страна готовится подвести «Итоги года» с Владимиром Путиным
В 12:00 по московскому времени стартует совмещенный формат - «Прямая линия» и «Большая пресс-конференция». Ранее глава государства уже сообщил о своем решении выдвигаться на новый срок.
Уже сегодня, 14 декабря, страна подведет «Итоги года с Владимиром Путиным». В 12:00 по московскому времени стартует совмещенный формат - «Прямая линия» и «Большая пресс-конференция».
В Гостином дворе президент ответит на вопросы от граждан и журналистов. Организаторы сообщили, что Путину поступило уже больше двух миллионов вопросов. Российские федеральные телеканалы закладывают на «Итоги года с Владимиром Путиным» около трех часов эфирного времени.
ЧТО ВОЛНУЕТ РОССИЯН
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскрыл некоторые организационные моменты мероприятия. Он отметил, что представители прессы и граждане будут задавать вопросы главе государства поочередно.
Так, модераторы будут отвечать за ту часть, которая касается прямой линии, то есть вопросов граждан. Помогать президенту в этом смысле будут ведущая «Первого канала» Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин.
«А я тоже буду на своей жердочке сидеть, как обычно это делаю, но уже пытаться модерировать общение президента с журналистами, которые будут в аудитории», - сказал Песков.
По его данным, большая часть вопросов граждан касается спецоперации и социальной сферы.
«Естественно, непростая международная обстановка - конечно это то, что волнует россиян. Это специальная военная операция», - заявил он в эфире Первого канала.
Также людей волнует экономическая ситуация, «интересуются, насколько у нас сильный запас прочности».
По его словам, во весь рост стоит проблема нехватки кадров — врачей и учителей. Это огромная проблема, и она очень хорошо видна в этом срезе вопросов.
Представитель Кремля рассказал, что российский лидер последние несколько дней по 10-12 часов работал над вопросами, которые граждане прислали к прямой линии. Глава государства встречался с министрами, зампредами правительствами и своими помощниками.
В целом, по его словам, президент Путин часто жертвует сном ради рабочей программы – Путин мало спит в ходе международных и внутренних поездок. Песков уточнил, что иногда Путин отдыхает лишь несколько часов в сутки.
Он отметил, что в рамках предвыборной программы у Владимира Путина будет «плотный» и «насыщенный» рабочий график.
НОВЫЙ СРОК
8 декабря Владимир Путин объявил о планах выдвигаться на новый президентский срок. Об этом он сообщил герою ДНР Артему Жоге. Эта информация была озвучена во время общения главы государства с участниками церемонии награждения медалями «Золотая звезда» героев России.
Политолог Марат Баширов отметил, что президент решил сообщить о своем решении именно на этой встрече, так как хотел показать значимость героев СВО, значимость спецоперации, в первые очередь – значимость тыла.
Грядущие выборы продлятся три дня - с 15 по 17 марта 2024 года.
9 декабря прошло собрание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина кандидатом на выборах президента в 2024 году. В состав группы вошли секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, главный врач московской больницы №52 Марьяна Лысенко, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков.
Также на установочном собрании инициативной группы присутствовали спикер заксобрания ДНР Артём Жога, спортсмены Никита Нагорный и Сергей Карякин, певица Полина Гагарина, глава РСПП Александр Шохин и другие.
Доверенными лицами Владимира Путина на президентских выборах станут певец Shaman, гендиректор Мариинки и Большого театра Валерий Гергиев, режиссер Никита Михалков, а также военкоры, пишет РБК со ссылкой на источник.
По информации издания, список доверенных лиц Путина в этом году обновится примерно на 40% по сравнению с составом 2018 года, когда Путин избирался на пост президента России.
Ранее секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов сказал НСН, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов является основным кандидатом от партии для участия в президентских выборах.
«У нас обсуждается 14 человек, так что ждите 23 числа (дата проведения предвыборного съезда КПРФ – прим. НСН). При этом Геннадий Андреевич фаворит, он основной кандидат, который обсуждается. Если он даст добро, то однозначно будет. Все остальные кандидаты только в том случае, если Зюганов не захочет идти на выборы», - сказал он.
23 декабря пройдет предвыборный съезд КПРФ, на котором коммунисты определят своего кандидата в президенты.
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