Все замглавы МИД Армении подали в отставку

Заместители министра иностранных дел Армении подали в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Глава МИД Армении Айвазян подал в отставку

«Все заместители министра иностранных дел Армении подали заявления об отставке, которые на прошлой неделе были отправлены в канцелярию премьер министра, с соответствующими прошениями», — цитирует сообщение ТАСС.

На минувшей неделе в СМИ появились сообщения о том, что замминистра иностранных дел Авет Адонц, Артак Апитонян и Армен Гевондян подали в отставку. Однако в МИД опровергли эту информацию, добавив, что все заместители выполняют свои должностные обязанности

Напомним, 27 мая исполняющий обязанности главы МИД Армении Ара Айвазян подал прошение об отставке. Вместе с Айвазяном решил сложить полномочия его зам Гагик Галачян.

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Фото: facebook.com/parliament.am
ТЕГИ:ОтставкаМИДАрмения
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