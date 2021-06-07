Все замглавы МИД Армении подали в отставку

«Все заместители министра иностранных дел Армении подали заявления об отставке, которые на прошлой неделе были отправлены в канцелярию премьер министра, с соответствующими прошениями», — цитирует сообщение ТАСС.

На минувшей неделе в СМИ появились сообщения о том, что замминистра иностранных дел Авет Адонц, Артак Апитонян и Армен Гевондян подали в отставку. Однако в МИД опровергли эту информацию, добавив, что все заместители выполняют свои должностные обязанности

Напомним, 27 мая исполняющий обязанности главы МИД Армении Ара Айвазян подал прошение об отставке. Вместе с Айвазяном решил сложить полномочия его зам Гагик Галачян.

