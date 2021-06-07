Все замглавы МИД Армении подали в отставку
Заместители министра иностранных дел Армении подали в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Все заместители министра иностранных дел Армении подали заявления об отставке, которые на прошлой неделе были отправлены в канцелярию премьер министра, с соответствующими прошениями», — цитирует сообщение ТАСС.
На минувшей неделе в СМИ появились сообщения о том, что замминистра иностранных дел Авет Адонц, Артак Апитонян и Армен Гевондян подали в отставку. Однако в МИД опровергли эту информацию, добавив, что все заместители выполняют свои должностные обязанности
Напомним, 27 мая исполняющий обязанности главы МИД Армении Ара Айвазян подал прошение об отставке. Вместе с Айвазяном решил сложить полномочия его зам Гагик Галачян.
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