Глава МИД Армении Айвазян подал в отставку

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении Ара Айвазян подал прошение об отставке, сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян на странице в Facebook.

Причины ухода Айвазяна не уточняются.

Ара Айвазян был назначен главой МИД Армении в ноябре 2020 года, месяцем ранее премьер-министр Никол Пашинян назначил Айвазяна на заместителем министра иностранных дел страны. С 1996 по 2020 года дипломат являлся послом республики в Аргентине, Чили, Уругвае, Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии, Литве, Латвии, Эстонии, Мексике, Кубе, Коста-Рике, Гондурасе, Гватемале, Панаме.

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Фото: facebook.com/parliament.am
ТЕГИ:ОтставкаМИДАрмения
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