ВС России нанесли удар БПЛА по командному пункту ВСУ, пока те снимали TikTok

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) навели на себя беспилотники ВС РФ, снимая ролики для Tiktok возле командно-наблюдательного пункта (КНП), после чего КНП был уничтожен точным ударом российских БПЛА. Об этом рассказал оператор БПЛА подразделения группировки «Юг» с позывным Печорин, его слова приводят РИА Новости.

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Боец поделился, что ВС поразили КНП, после того, как заметили «бесконечное перемещение личного состава» ВСУ, которые «снимали друга друга на видео».

В результате удара беспилотника ВС РФ блиндаж, который использовался противником как командно-наблюдательный пункт в районе населенного пункта Горняк в ДНР, был полностью уничтожен.

Ранее Минобороны РФ сообщили об уничтожении десяти БПЛА ВСУ над регионами России, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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