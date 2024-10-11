ВС России нанесли удар БПЛА по командному пункту ВСУ, пока те снимали TikTok

Боец поделился, что ВС поразили КНП, после того, как заметили «бесконечное перемещение личного состава» ВСУ, которые «снимали друга друга на видео».

В результате удара беспилотника ВС РФ блиндаж, который использовался противником как командно-наблюдательный пункт в районе населенного пункта Горняк в ДНР, был полностью уничтожен.

Ранее Минобороны РФ сообщили об уничтожении десяти БПЛА ВСУ над регионами России, напоминает RT.

