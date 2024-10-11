ВС России нанесли удар БПЛА по командному пункту ВСУ, пока те снимали TikTok
Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) навели на себя беспилотники ВС РФ, снимая ролики для Tiktok возле командно-наблюдательного пункта (КНП), после чего КНП был уничтожен точным ударом российских БПЛА. Об этом рассказал оператор БПЛА подразделения группировки «Юг» с позывным Печорин, его слова приводят РИА Новости.
Боец поделился, что ВС поразили КНП, после того, как заметили «бесконечное перемещение личного состава» ВСУ, которые «снимали друга друга на видео».
В результате удара беспилотника ВС РФ блиндаж, который использовался противником как командно-наблюдательный пункт в районе населенного пункта Горняк в ДНР, был полностью уничтожен.
Ранее Минобороны РФ сообщили об уничтожении десяти БПЛА ВСУ над регионами России, напоминает RT.
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