Российские боевые подразделения сумели уничтожить две пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot, предоставленных Западом Вооруженным силам Украины. Об этом говорится в информационном отчете министерства обороны РФ.

Как утончили в ведомстве, помимо самих пусковых установок поражены: кабина боевого управления и радиолокационная станция ЗРК американского производства. Кроме того, Минобороны отчиталось о поражении скопления живой силы и боевой техники ВСУ в 131 районе.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая возложила на главкома ВСУ Александра Сырского ответственность за потерю ещё одного комплекса Patriot. Она также обвинила его во лжи и призвала уйти в отставку.

