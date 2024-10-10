Минобороны РФ заявило о поражении двух пусковых установок Patriot ВСУ
Российские боевые подразделения сумели уничтожить две пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot, предоставленных Западом Вооруженным силам Украины. Об этом говорится в информационном отчете министерства обороны РФ.
Как утончили в ведомстве, помимо самих пусковых установок поражены: кабина боевого управления и радиолокационная станция ЗРК американского производства. Кроме того, Минобороны отчиталось о поражении скопления живой силы и боевой техники ВСУ в 131 районе.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая возложила на главкома ВСУ Александра Сырского ответственность за потерю ещё одного комплекса Patriot. Она также обвинила его во лжи и призвала уйти в отставку.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru