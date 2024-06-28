ВС РФ освободили населенный пункт Раздоловка в ДНР

«Подразделения «Южной» группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Раздоловка в ДНР и заняли более выгодные рубежи», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 4410 военнослужащих. ВС РФ поразили живую силу и технику трёх механизированных, двух аэромобильных и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ.

«Этот город является важным логистическим узлом ВСУ на севере подконтрольной Киеву части ДНР. Его освобождение поставит под угрозу позиции противника в Серебрянском лесничестве и позволит наступать на Красный Лиман с юго-востока», - написал военный корреспондент Александр Коц о взятии Раздоловки.

Ранее стало известно, что ВС РФ взяли под контроль село Загорное Запорожской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

