ВС РФ освободили населенный пункт Раздоловка в ДНР

Подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) освободили населенный пункт Раздоловка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны России.

ВС РФ взяли под контроль Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области

«Подразделения «Южной» группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Раздоловка в ДНР и заняли более выгодные рубежи», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 4410 военнослужащих. ВС РФ поразили живую силу и технику трёх механизированных, двух аэромобильных и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ.

«Этот город является важным логистическим узлом ВСУ на севере подконтрольной Киеву части ДНР. Его освобождение поставит под угрозу позиции противника в Серебрянском лесничестве и позволит наступать на Красный Лиман с юго-востока», - написал военный корреспондент Александр Коц о взятии Раздоловки.

Ранее стало известно, что ВС РФ взяли под контроль село Загорное Запорожской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:ВоеннослужащиеДНРВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры