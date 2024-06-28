ВС РФ освободили населенный пункт Раздоловка в ДНР
Подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) освободили населенный пункт Раздоловка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны России.
«Подразделения «Южной» группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Раздоловка в ДНР и заняли более выгодные рубежи», - говорится в сообщении.
По данным ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 4410 военнослужащих. ВС РФ поразили живую силу и технику трёх механизированных, двух аэромобильных и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ.
«Этот город является важным логистическим узлом ВСУ на севере подконтрольной Киеву части ДНР. Его освобождение поставит под угрозу позиции противника в Серебрянском лесничестве и позволит наступать на Красный Лиман с юго-востока», - написал военный корреспондент Александр Коц о взятии Раздоловки.
Ранее стало известно, что ВС РФ взяли под контроль село Загорное Запорожской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фильм о фильме «Слово пацана. Кровь на асфальте» выйдет в июле
- ВС РФ освободили населенный пункт Раздоловка в ДНР
- Названа причина смерти фронтмена группы Crazy Town
- «Яндекс музыка» по требованию РКН ограничила доступ к двум украинским исполнителям
- Зеленский: Украина подготовит свой план урегулирования конфликта до конца года
- Суперкомпьютер назвал Англию главным фаворитом Евро-2024 перед плей-офф
- В Госдуму внесли проект заявления о приостановке участия России в ПА ОБСЕ
- Путин постановил компенсировать пенсии участвующим в СВО контрактникам
- Путин поздравил с 75-летием артиста Панкратова-Черного
- Сигурни Уивер получила почетного «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru