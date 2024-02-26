ВС отклонил апелляцию Надеждина, оспаривавшего форму проверки подписных листов
Апелляционная инстанция Верховного суда РФ признала законным отказ в иске политика Бориса Надеждина, который оспаривал форму ведомости проверки подписных листов для регистрации кандидатов на выборах президента, сообщает РИА Новости.
В частности, политик оспаривал форму, в которой решение о признании подписи действительной или нет принимают почерковеды, однако отсутствуют данные эксперта и причина выбраковки.
«Оставить решение первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения», - говорится в решении коллегии.
Ранее Надеждин заявил, что планирует участвовать в парламентских выборах в 2026 году и рассчитывает на победу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru