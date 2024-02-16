ЦИК предупредил Надеждина об ответственности за невозврат пожертвований
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев заявил, что в отношении Бориса Надеждина могут составить административный протокол из-за невозврата пожертвований в избирательный фонд, сообщает РИА Новости.
По его словам, 8 февраля, когда рассматривался вопроса о регистрации политика, в 12:49 мск на его избирательном счёте было более 1,3 млн рублей, а в 13:34 мск на нём осталось только пять тысяч рублей.
Булаев предположил, что деньги «были сняты наличным способом».
«При этом задолженность по возврату денег, неправомерно полученных - 1 125 786 рублей. В течение 10 дней эти деньги... не были возвращены тем, кто перечислил эти деньги», - сказал он.
Ранее Борис Надеждин заявил, что после отклонения Верховным судом иска по порядку сбора подписей на выборах президента РФ он намерен обратиться в Конституционный суд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru