«Врёт несусветно!»: Шушкевич пристыдил заговорившего о путчистах Горбачёва

Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич, который в декабре 1991 года подписал Беловежское соглашение о ликвидации СССР, в эфире НСН обвинил Горбачёва во лжи, призвав покаяться и признать свои ошибки.

«Он врёт несусветно — например, что он просил передать трубку Ельцину, когда я ему звонил… Он просто врёт таким бесстыжим образом. В его возрасте лучше этого не делать. Ясно, что виноватыми можно обвинить кого угодно. Он очень много сделал положительного, но потом стал тормозом. У него жажда власти, которую он скрывал, была больше, чем любое другое желание. Поэтому когда договор он приносил 20 октября 1991 года, и там получалось, что снова над всеми будет президент Горбачёв. Ему очень хотелось власти и не хотелось с кем бы то ни было её делить. Он хотел это сделать плавным, полуобманным способом, но у него не получилось», - высказался Шушкевич.

По мнению белорусского политика, Горбачёв, потеряв достойных советников, начал «начал делать много глупостей и много врать».

«Это стыдно делать на старости лет. Я бы посоветовал ему раскаяться в этом и сказать: все мы совершали ошибки и не знали, куда идём. Все мы причастны к тому, что построен «дикий» капитализм. Мы хотели капитализма, думая, что это лучше, а получился «дикий». Не хватило ума... А клясться, что он святой и ни в чем не виноват, — это стыдно. Просто стыдно: и Форос, и Тбилиси, и дела в Вильнюсе (окончились выводом советских войск из Литвы — прим. НСН) — это всё было с его ведома, а он от всего отмахивается… Стыдно, старому человеку быть таким посмешищем нельзя. Он лауреат Нобелевской премии, пусть этим гордится: он содействовал объединению Германии. Наверно, можно было бы сделать это более выгодным для Советского Союза образом, но я тогда думал, что он поступает правильно — уже потом понял, что он продешевил в 10 раз. Но и я бы продешевил, и Ельцин, думаю, продешевил бы. Надо эти ошибки признавать. А клясться, что он чист и свят — стыдно», - сказал Шушкевич в беседе с НСН.

Вспоминая начало перестройки, Горбачёв рассказал, что партийцы тогда обратились к обществу и честно признали трудности. В качестве рычагов ускорения социально-экономического развития страны они рассматривали научно-технический прогресс и перестройку хозяйственного механизма, а также поставили в центр внимания человека. В тот период люди в стране перестали бояться и начали говорить о наболевшем, отметил Горбачёв в интервью РИА Новости.

